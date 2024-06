Nach Gerüchten über Ehekrise: Jennifer Lopez sagt Tournee komplett ab

Jennifer Lopez (54) hat ihre anstehende Nordamerika–Tour gecancelt. Zwischen dem 26. Juni und 17. August sollte die «This Is Me... Live»–Tournee den Popstar durch die USA und Kanada führen. Doch wie unter anderem das US–Promiportal «Page Six» berichtet, hat Lopez ihre geplante Tour abgesagt, um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Die Sängerin hat sich auch mit einem persönlichen Statement an ihre Fans gewandt.