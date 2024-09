Nach geschmacklosen Witzen: Weitere Konsequenzen für Luke Mockridge

Zuvor reagierte Sat.1

Eigentlich hätte Mockridge am 12. September mit dem Comedy–Quiz «Was ist in der Box?» auch sein Comeback in Sat.1 feiern sollen. Sendersprecher Christoph Körfer erklärte am vergangenen Wochenende jedoch gegenüber «DWDL», dass man sich angesichts der Entgleisung des Komikers gegen eine Ausstrahlung entschieden habe: «Die Aussagen zu behinderten Menschen und Para–Sportlern, über die sich viele Menschen zu recht empören, passen nicht zu unseren Werten.»