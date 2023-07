Nach gesundheitlichen Problemen: Jamie Foxx kündigt neues Projekt an

Spekulationen um Gesundheitszustand

Jamie Foxx war vor wenigen Tagen erstmals seit seinem Krankenhausaufenthalt in der Öffentlichkeit gesehen worden. Das US-Portal «TMZ» veröffentlichte Video-Aufnahmen, die den Schauspieler gut gelaunt und winkend auf einem Boot zeigen. Der Hollywoodstar war am 12. April in ein Krankenhaus in Georgia eingeliefert worden. Seine älteste Tochter Corinne hatte damals mitgeteilt, es habe eine «medizinische Komplikation» gegeben. Seitdem wurde viel über den Gesundheitszustand des «Ray»-Schauspielers spekuliert. Was genau mit Jamie Foxx im April passiert ist, ist bis heute unklar.