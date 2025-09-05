Nach Giorgio Armanis Tod: Wer führt sein Modeimperium weiter?

Mit Giorgio Armani (1934–2025) ist nicht nur einer der bedeutendsten Modedesigner unserer Zeit gegangen, sondern auch eine Rarität in der Luxusbranche: In einer Welt, in der fast alle grossen Häuser längst in den Händen von globalen Konzernen wie LVMH oder Kering liegen, blieb Armani bis zu seinem Tod am 4. September 2025 alleiniger Eigentümer seines Imperiums. Diese Unabhängigkeit war sein Stolz, seine Handschrift – und sie machte ihn zum letzten grossen Einzelkämpfer einer Branche, die längst von Fusionen und Übernahmen geprägt ist. Nun stellt sich die Frage: Wer führt dieses Erbe fort?