Nach «GNTM»-Umstyling: Heidi Klum sortiert pinkes Kicher-Model aus

Heidi Klum will Felix mit Umstyling helfen

In ihrer Message an ihre Männer–Models spricht Klum von «weniger ist mehr». Für die Models deutet alles auf ein Nackt–Shooting hin. Und tatsächlich: Sie begeben sich im Adamskostüm in eine schaumgefüllte Wanne, wo Fotograf Marcus Schäfer sie möglichst vorteilhaft einfängt. Heidi Klum sorgt mit Schaum–Nachschub dafür, dass intime Körperregionen bedeckt bleiben. Felix F. aus Stuttgart macht den Anfang und erheitert wie immer alle am Set mit seinem einzigartigen Kichern und seinem markanten Äusseren. Pinke Haare und pinker Bart sind in Kürze zu seinem Markenzeichen geworden. Doch gerade die auffällige Haarfärbung sieht Heidi als Hindernis an, wenn es um Kundenaufträge geht. Um seine Chancen zu erhöhen, lässt sie ihn kurzerhand von Pink auf Braun umstylen.