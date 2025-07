Nach Haftentlassung: Jimi Blue Ochsenknecht meldet sich zu Wort

Ochsenknecht wurde am 25. Juni 2025 bei seiner Rückkehr aus Dubai am Hamburger Flughafen festgenommen. Die österreichischen Behörden suchten ihn per europäischem Haftbefehl. Der Vorwurf: Er soll Ende 2021 in einem Hotel in Kirchberg Leistungen im Wert von rund 14.000 Euro in Anspruch genommen, aber nicht bezahlt haben. Obwohl ein Gericht ihn zur Zahlung verurteilte, beglich er den Betrag erst nachträglich – was laut Staatsanwaltschaft den Tatverdacht nicht entkräftet, sich aber strafmildernd auswirken könne.