«Nach harter Arbeit»: So hat Ross Antony 20 Kilo abgenommen

Neben gesunder Ernährung habe sich das Paar zudem viel mehr bewegt: «Wir haben sehr viel Sport gemacht. Also wir sind sehr oft schwimmen gegangen – also dreimal in der Woche auf jeden Fall. Dann haben wir Tennis gespielt, zwei bis dreimal in der Woche gute zwei Stunden. Und was uns am meisten geholfen hat, war Golf spielen, weil man auf dem Golfplatz auf jeden Fall sechs bis sieben Kilometer läuft.»