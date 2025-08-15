Nach Hausfrau-Kritik ihres Ex-Mannes: So cool reagiert Halle Berry

Wagt Halle Berry ihre vierte Ehe?

Seit Herbst 2020 ist Halle Berry offiziell mit dem Singer–Songwriter Van Hunt liiert – eine erneute Hochzeit schliesst sie nicht aus. Im Juni 2025 verriet der Musiker in einem gemeinsamen Interview mit «Today.com», dass er ihr bereits einen Heiratsantrag gemacht habe. Mit ihrer Antwort zögere sie allerdings noch. «Ich war dreimal verheiratet, Van einmal. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir heiraten müssen, um unsere Liebe zu bestätigen.» Dann fügte sie aber auch hinzu: «Ich habe das Gefühl, wir sollten heiraten – nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen. Einfach als Ausdruck unserer Liebe.»