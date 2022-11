Nach Hauttransplantation: So geht es Jay Leno

Jay Leno (72) musste sich wegen seiner schweren Verbrennungen bereits einer Operation unterziehen. In den kommenden Tagen werde ein zweiter Eingriff nötig sein, berichtete der behandelnde Arzt auf einer Pressekonferenz, die «FOX 11 Los Angeles» zeigte. Der Comedian und Moderator hatte sich die Verbrennungen am Wochenende zugezogen, als er an einem Auto arbeitete.