Nach Herz-OP: König Harald V. von Norwegen aus Krankenhaus entlassen

Einige Tage später konnte Harald die Rückreise in sein Heimatland antreten. Im Rikshospitalet in Oslo wurde dem König dann am 12. März ein permanenter Herzschrittmacher implantiert. Harald selbst hatte sich zuvor an sein Volk gewandt, und in einer Mitteilung von einer «schwierigen Situation» gesprochen, in der er sich befunden habe. Zudem bedankte er sich für die «Fürsorge, Hilfe und Unterstützung im Zusammenhang mit der Erkrankung» während seines Urlaubs in Malaysia.