Ben Affleck (49) und Jennifer Lopez (53) gehen offenbar die nächsten grossen Schritte in ihrer Beziehung. Nachdem sich das Paar am 17. Juli 2022 in Las Vegas das Jawort gegeben hat, will Affleck nun offenbar sein Anwesen verkaufen. Auf der Immobilienseite «The Agency» ist seit wenigen Tagen eine Villa in Los Angeles gelistet, die laut mehreren Medienberichten dem Schauspieler gehören soll.