Nach Hochzeit mit Rocker-Sohn: Millie Bobby Brown nennt sich Bongiovi

Dreharbeiten zu Serienfinale von «Stranger Things» fortgeschritten

Im Juli hat Netflix einen ersten Blick hinter die Kulissen der fünften und letzten Staffel der Retro–Mystery–Serie veröffentlicht. «Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Dreharbeiten und es ist aufregend», hiess es damals. Vermutlich im nächsten Jahr wird das Finale auf Netflix zu sehen sein. Danach werden die Duffer–Brüder Matt und Ross, die das Ganze erdacht haben, Branchenberichten zufolge unter anderem eine neue Horror–Serie für den Streamingdienst produzieren – mit dem Titel «Something Very Bad Is Going To Happen».