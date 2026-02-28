Nach Hochzeit von David Schumacher: Mutter Cora «unfassbar traurig»

Cora reagiert mit Liebe statt Vorwürfen

Im Gespräch mit der «Bild»–Zeitung lässt Cora Schumacher jedoch keinen Groll erkennen – stattdessen spricht aus ihren Worten vor allem mütterliche Liebe. «In diesem Falle antworte ich nicht als Cora Schumacher, sondern als Mama», sagt sie dem Blatt. Ihr Sohn habe das Wort «Mama» als kleiner Junge gefühlt tausendmal am Tag gesagt. «Jedes Mal, wenn er ‹Mama› gesagt oder gerufen hat, hat mein Herz einen Ticken schneller geschlagen. Vor Freude und Liebe.»