Dreijähriges Kontaktverbot für Jason Alexander

Am Montag (13. Juni) entschied ein Richter in Ventura County im US-Bundesstaat Kalifornien laut «Fox News», dass Jason Alexander sich der Sängerin drei Jahre lang nicht nähern darf. In diesem Zeitraum darf er Spears nicht näher als 100 Yards (etwa 90 Meter) kommen.