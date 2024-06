Nach Horrorunfall: Jeremy Renner hatte «grosse Angst» vor neuem Dreh

«Ich habe einfach nicht die Energie dafür. Ich habe nicht den Treibstoff», erklärte Renner den Moderatoren Will Arnett (54), Jason Bateman (55) und Sean Hayes (54) im «Smartless»–Podcast über grosse Herausforderungen vor der Kamera. Er müsse so viel Energie «in diese Realität, in diesen Körper, in all diese Dinge stecken», fügte Renner hinzu: Er könne nicht einfach so tun, als ob es anders wäre.