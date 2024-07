Nach «Ich - Einfach unverbesserlich 4»: Starttermin für «Minions 3»

In den USA ist «Ich – Einfach unverbesserlich 4» bereits am 3. Juli dieses Jahres gestartet. Damit profitierte der Familienfilm von einem langen Wochenende um den Unabhängigkeitstag am 4. Juli. Das Kalkül ging auf, «Ich – Einfach unverbesserlich 4» spielte in seiner ersten Woche weltweit über 250 Millionen Dollar ein. Und das, obwohl der Animationsspass in manchen Märkten wie Deutschland erst jetzt an den Start ging.