Nach ihrer Scheidung: Sofía Vergara «recycelt» Liebestattoo

Sofía Vergara «recycelt» Liebestattoo für Ex–Mann Joe Manganiello

In der US–Talkshow war Vergara zu Gast mit ihrem 32–jährigen Sohn Manolo Gonzalez Vergara. Dieser enthüllte dem Studiopublikum, dass er ungefähr 34 Tätowierungen auf seiner Haut tragen würde – sehr zum Entsetzen seiner Mutter Vergara. Die Hollywood–Schauspielerin zeigte daraufhin ihre einzigen zwei Tätowierungen mit jeweils sentimentaler Bedeutung. Ein kleines «R» erinnert an ihren 1998 ermordeten Bruder Rafael Vergara, während ein «J» an ihrem rechten Handgelenk für Joe Manganiello stand.