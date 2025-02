Nach «It Ends With Us»: Auch diese Bücher der Autorin werden verfilmt

«Reminders of Him» soll im Februar 2026 erscheinen

Der einzige Film, der bislang schon ein Startdatum hat, ist «Reminders of Him», an dem derzeit Universal Pictures arbeitet. Der Film basiert auf Hoovers gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2022, der in Deutschland unter dem Titel «Für immer ein Teil von dir» erschienen ist. Von der Besetzung ist noch nichts bekannt, lediglich, dass Vanessa Caswill die Regie übernehmen wird. Bekannt ist die Filmemacherin vor allem für ihre Arbeit an dem Netflix–Film «Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick» aus dem Jahr 2023. Universal will «Reminders of Him» pünktlich zum Valentinstag am 13. Februar 2026 in die Kinos bringen.