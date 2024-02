Nach Jahrzehnten in den Staaten: Dolph Lundgren ist jetzt US-Bürger

Dolph Lundgren: Schon als Student in den USA

Dolph Lundgren kam 1957 in Stockholm als Hans Lundgren zur Welt. In der schwedischen Hauptstadt studierte er an der Königlich Technischen Hochschule, wo er einen Abschluss als Chemieingenieur machte. Schon während seines Studiums war Lundgren in den 1970er–Jahren immer wieder in den USA. Er erhielt Stipendien für Universitäten in Washington, South Carolina und am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT).