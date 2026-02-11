Nach James Van Der Beeks Tod: Frau und Kinder stehen vor dem Nichts

In der Beschreibung der Spendenseite wird die Lage deutlich geschildert: Kimberly und die Kinder stünden nach dem Verlust vor grossen Herausforderungen. Die Ausgaben für die medizinische Behandlung sowie der langwierige Kampf gegen den Darmkrebs hätten die finanziellen Reserven der Familie aufgebraucht. Man bemühe sich nun intensiv darum, im eigenen Zuhause bleiben zu können und den Kindern weiterhin Schulbildung sowie ein Mindestmass an Stabilität in dieser schwierigen Phase zu ermöglichen.