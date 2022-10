Nach Jane Fonda: Sydney Sweeney spielt «Barbarella»

Sweeney scheint sich sehr auf ihre neue Aufgabe zu freuen: «Es wird Zeit, das Universum zu retten», erklärt die Schauspielerin in einem Instagram-Post und veröffentlichte ein Bild der Comicfigur, die sie verkörpern wird. Die 25-Jährige soll bei dem Projekt laut «Deadline» auch als ausführende Produzentin mit an Bord sein. Der Film befindet sich abseits dessen noch in der Entwicklung, ein Autor oder Regisseur sollen noch nicht gefunden worden sein.