Nach Jürgens Aus: Es geht für Timur und Jörg in die Dschungelprüfung

Dschungelausflug am «Bus– und Bähtag»

In die erste durch Teilnehmenden–Wahl entschiedene Prüfung wagen sich Timur Ülker (35) und Jörg Dahlmann (66), wie der Sender in einer kurzen Vorschau auf seiner Webseite zeigt. Am «Bus– und Bähtag» ist das Duo auf der Jagd nach den Sternen, die Lebensmittel für das Camp versprechen. Wie die Vorschau andeutet, bevor es das Ganze am heutigen Samstagabend bei RTL (auch via RTL+) dann in voller Länge zu sehen gibt, bekommen es die beiden mit allerlei Ekelkram zu tun.