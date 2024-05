Nach Jury-Entscheidung: Familie von Donald Trump in Aufruhr

Donald Trump (77) ist am Donnerstag (30. Mai) im Schweigegeldprozess in allen 34 Anklagepunkten von der Jury für schuldig befunden worden. Der Ex–US–Präsident selbst plädierte im Anschluss nach wie vor auf seine Unschuld, die Entscheidung der Geschworenen sei eine «Schande», so Trump. Drei seiner insgesamt fünf Kinder reagierten bereits öffentlich in den sozialen Medien – und nahmen ihren Vater in Schutz.