Nach Kampf gegen ALS: Football-Legende Steve McMichael ist verstorben

Erfolge auch ausserhalb des Footballs

Nach seiner Football–Karriere machte sich McMichael auch einen Namen in der Wrestling–Welt. In der WCW (World Championship Wrestling) trat er gegen Legenden wie Hulk Hogan an und erwarb sich auch dort eine treue Fangemeinde. Wrestling–Ikone Ric Flair, der eng mit McMichael befreundet war, trauerte in den sozialen Medien: «Die Welt hat gerade den unglaublichen Steve McMichael verloren! Er war mein bester Freund durch all die Jahre! Ein erstaunlicher Athlet und Mensch! Ich habe die schönsten Erinnerungen an unsere gemeinsame Arbeit, und dies ist ein äusserst herzzerreissender Verlust für mich!»