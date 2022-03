Nach Karriereende: Stars zeigen Unterstützung für Bruce Willis

«Was für eine wunderbare Karriere»

«Er war so ein unglaublicher Schauspielpartner für mich und ist der liebenswerteste, sanftmütigste und urkomischste Mann», schrieb Sarah Paulson (47) unter den Post von Rumer Willis. Schauspielerin Debi Mazar (57) hat das Posting von Willis' Ex-Frau Demi Moore (59), die ebenfalls das Statement der Familie mit ihren Fans teilte, kommentiert: «Wir lieben Bruce so sehr. Ich sende Liebe an ihn und deine Familie. Bruce hat uns so viel gegeben! Was für eine wunderbare Karriere. Möge er sich ausruhen und erholen.» Kollegin Jamie Lee Curtis (63) schrieb: «Anmut und Mut! Alles Liebe für euch!» Und Rita Wilson (65) erklärte: «Ich fühle mit Bruce und der ganzen Familie. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ich schliesse euch in unsere Gebete ein.»