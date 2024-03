Nach Kates Krebs-Bekanntmachung: «Schutzmodus» bei Prinz William

Rückzugsort für Kate und William

Auf Anmer Hall haben Kate und William in der Vergangenheit bereits Auszeiten wie die Sommerferien der Familie verbracht. In früheren Interviews hat das Paar über einige der Aktivitäten gesprochen, die die Kinder dort geniessen – vom Backen und Kochen in der Küche bis hin zu Kunst– und Handwerksprojekten.