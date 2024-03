Nach Kates Krebs-Video: Emotionaler Geburtstag für Prinzessin Eugenie

Neues Foto mit ihrem zweiten Sohn

Am Sonntag veröffentlichte die Prinzessin anlässlich ihres Geburtstags ein neues Foto ihres neun Monate alten Sohnes Ernest George Ronnie auf Instagram und teilte mit, dass sie glücklich sei, ihren besonderen Tag mit ihrer Familie zu verbringen. Sie schätze an «diesem Geburtstag meine Familie und meine Lieben», schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie ihr jüngstes Kind in die Luft hält. Eugenie ist ausserdem Mutter des dreijährigen Sohnes August Philip Hawke. Beide Kinder hat sie mit ihrem Ehemann Jack Brooksbank (37), mit dem sie seit Oktober 2018 verheiratet ist.