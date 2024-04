Nach Kates Krebsdiagnose: Prinz William kehrt zur Normalität zurück

Nachdem Prinzessin Kate (42) vor rund einem Monat, am 22. März, bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, zog sich ihre Familie rund um Ehemann Prinz William (41) zunächst für die britischen Osterferien auf ihren Landsitz Anmer Hall bei Schloss Windsor zurück. Doch in den vergangenen Tagen ist William nun behutsam ein Stück weit zur Normalität zurückgekehrt, was öffentliche Auftritte und royale Verpflichtungen angeht. Damit sendet William nach Ansicht eines Experten auch eine klare Botschaft.