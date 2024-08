Nach Kim trifft es jetzt wohl Kanye: Taylor Swift ändert Songtitel

Taylor Swift (34) hat mit einem Songtitel wieder eine versteckte Nachricht gesendet. Der Popstar ist dafür bekannt, in seinen Liedern eigene Erfahrungen zu verarbeiten, was den Fans immer wieder Anlass zu Spekulationen über die besungenen Personen gibt. So wird beispielsweise vermutet, dass das Lied «thanK you aIMee» an Kim Kardashian (43) gerichtet ist. Die Live–Version bekam nun einen neuen Titel, der wohl auf deren Ex–Mann Kanye West (47) anspielt.