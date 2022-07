Nach Klage: Linda Evangelista möchte sich nicht mehr verstecken

Sie hatte damals mit «People» auch über ihren Leidensweg gesprochen: «Ich kann so nicht mehr leben, im Verborgenen und in Scham. Ich kann nicht mehr mit diesem Schmerz leben. Ich bin bereit, endlich darüber zu sprechen.» Innerhalb von drei Monaten nach ihrer Behandlung seien ihr demnach Schwellungen an Kinn, Hüften und im Brustbereich aufgefallen. Also genau die Bereiche, die sie «verkleinern wollte, wuchsen und verhärteten sich plötzlich. Dann wurden sie taub.» Ein Arzt habe die Diagnose Paradoxe Adipöse Hyperplasie (PAH) gestellt, eine seltene Nebenwirkung des Verfahrens, dem sie sich unterzogen hatte. Das Gewebevolumen nimmt an der behandelten Stelle zu statt ab.