Nach Klage von Blake Lively: Agentur trennt sich von Justin Baldoni

Lively hatte am Freitag (20. Dezember) in Kalifornien eine Klage eingereicht, in der sie Baldoni, seine Produktionsfirma Wayfarer Studios und andere an den Dreharbeiten von «Nur noch ein einziges Mal» (engl. Originaltitel «It Ends with Us») Beteiligte der sexuellen Belästigung und einer «koordinierten Aktion zur Zerstörung ihres Rufs» beschuldigt.