Nach Klage von Elvis-Enkelin: Graceland bleibt in der Familie

Hinter dem eigentlich für den 23. Mai angesetzten Zwangsverkauf soll ein Betrug stecken. Keough hatte im Mai eine Klage eingereicht, in der es heisst, dass eine womöglich gar nicht existierende Firma mit dem Namen Naussany Investments & Private Lending LLC im vergangenen Jahr Dokumente vorgelegt hat, die angeblich belegen sollen, dass Keoughs verstorbene Mutter Lisa Marie Presley (1968–2023) 3,8 Millionen US–Dollar von der Firma geliehen und in einem Treuhandvertrag Graceland als Sicherheit angegeben hat. «Diese Dokumente sind gefälscht», steht demnach in der Klage. «Lisa Marie Presley hat nie Geld von Naussany Investments geliehen und nie eine Treuhandurkunde an Naussany Investments gegeben.»