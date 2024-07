Nach Klinikaufenthalt: Laura Maria Rypa gibt Schwangerschaftsupdate

Pietro Lombardis (32) Verlobte Laura Maria Rypa (28) hat bei Instagram ein Update zu ihrer Schwangerschaft gegeben. Die Influencerin hatte vor wenigen Tagen berichtet, dass sie im Krankenhaus sei. In der neuesten Botschaft kann sie wieder Positiveres berichten. «Ich bin wieder zu Hause und ruhe mich sehr viel aus», erklärt sie in einer Instagram Story vom 28. Juli und fügt an: «Wir hoffen, dass der Kleine sich noch einige Wochen Zeit lässt und im Bauch bleibt.»