Nach Klinikaufenthalt: Marius Borg Høiby vor Gericht eingetroffen

Die Anklage wiegt schwer: 38 Straftaten werden dem 29–Jährigen zur Last gelegt. Darunter befinden sich Vorwürfe der Gewalt, der Misshandlung in nahen Beziehungen und mehrerer Vergewaltigungen. Høiby hat Teile der Vorwürfe eingeräumt, weist jedoch die Schuld an den schwersten Anklagepunkten von sich. Insgesamt sechs Frauen und ein Mann sind in dem Verfahren als Geschädigte aufgeführt.