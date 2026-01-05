Nach Knick zum Jahresende: «Tatort» mit Spitzenquote zurück

Damit scheint die Flaute zum Jahresende überwunden, die die Krimireihe im Ersten auch diesmal wieder erlebte. Am zweiten Weihnachtstag hatten etwa nur 5,13 Millionen bei «Das Verlangen», einem Fall aus München, eingeschaltet. Am Neujahrsabend ging «Nachtschatten» aus Dresden ins Rennen gegen «Das Traumschiff»: Beim Gesamtpublikum behielt der ARD–Krimi zwar die Nase vorn, doch 6,12 Millionen Zuschauer sind für einen «Tatort» eher mittelmässig. Bei den Jüngeren musste die Neujahrs–Episode gar eine historische Schlappe einstecken. Nur 9,6 Prozent Marktanteil und damit den ersten einstelligen Wert in der Geschichte der Krimireihe. So wurde die «Tatort»–reichste Zeit im Jahr, in der fünf Folgen innerhalb von zwölf Tagen ausgestrahlt wurden, gleichzeitig zur quotenschwächsten.