Nach Kollaps: Lola Young geht es dank Suchttherapie «verdammt» besser

Lola Young (25) meldet sich nach einer Suchttherapie zurück. «Ich bin noch nicht am Ziel, aber es geht mir schon verdammt besser», sagte die Sängerin gegenüber der britischen Zeitung «The Times». Aus Rücksicht auf ihre Privatsphäre wolle sie nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber sie könne sagen, dass «die Genesung ein fortlaufender Prozess» sei.