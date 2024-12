Nach Kompliment: Taylor Swift schickt junger Patientin Outfit

Hairstyler für 600 Euro

Naya ist nicht die einzige junge Patientin, die Weihnachtspost von Taylor Swift bekommen hat. Ein anderes Mädchen hatte der Sängerin verraten, dass sie sich einen Dyson Airwrap wünsche. Noch am nächsten Tag kam ein Paket an, in dem eben dieser Hairstyler lag. Kostenpunkt: schlappe 600 Dollar. «Falls der Weihnachtsmann es nicht schafft. In Liebe...», schrieb Swift dazu.