Nach Konzertabsage: So geht es Poison-Frontmann Bret Michaels

Seit der Konzertabsage der Band Poison in Nashville am vergangenen Donnerstag ist die Sorge um Frontmann Bret Michaels (59) gross. Der Sänger wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf der Bühne erklärten seine Bandkollegen den wartenden Fans noch, dass Michaels aufgrund einer Reaktion auf Medikamente nicht auftreten könne. Auf Instagram hat sich der Sänger nun in einem kurzen Statement zu Wort gemeldet.