Nach Kopfverletzung: Prinzessin Anne hat das Krankenhaus verlassen

Prinzessin Anne (73) ist aus dem Krankenhaus entlassen worden, in dem sie in den vergangenen Tagen wegen einer leichten Kopfverletzung und einer Gehirnerschütterung behandelt wurde. Das berichtet unter anderem die BBC. Anne verliess das Southmead Hospital in Bristol demnach am frühen Freitagmorgen, ohne gesehen zu werden. Sie soll in ihren Landsitz Gatcombe Park bei Minchinhampton zurückgekehrt sein.