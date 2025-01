Nach Krankheit: Sting kehrt auf die Bühne zurück

Der Brite eröffnete seinen Auftritt mit dem 1979er–Hit seiner ehemaligen Band The Police «Message in a Bottle». Darauf folgte «Driven to Tears» aus dem Jahr 1980. Für den letzten Song tauschte Sting dann Bass gegen Gitarre, um «Fragile» von seinem zweiten Soloalbum «Nothing Like the Sun» (1987) zu spielen.