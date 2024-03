Nach Krebs-Videobotschaft: Sarah Ferguson «bewundert» Prinzessin Kate

Nachdem Prinzessin Kate (42) ihre Krebsdiagnose am vergangenen Freitag (22. März) öffentlich gemacht hat, hat nun auch Sarah Ferguson (64) sich zu Wort gemeldet. Die Ex–Frau von Prinz Andrew (64), einer der Söhne der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926–2022), veröffentlichte via Instagram ein Statement mit offenen und liebevollen Worten für Kate. «Alle meine Gedanken und Gebete sind bei der Prinzessin von Wales, während sie ihre Behandlung beginnt. Ich weiss, dass sie von der Liebe ihrer Familie umgeben sein wird und alle für das beste Ergebnis beten», beginnt «Fergie», so ihr Spitzname, ihren Post.