Nach Krebsbehandlung: Barry Manilow gibt neue Tourdaten bekannt

Laut einer Mitteilung wurde der an Krebs erkrankte Sänger inzwischen an der Lunge operiert. «Dank der Früherkennung verlief die Operation gut, und sein Ärzteteam ist optimistisch», zitiert das Branchenmagazin «Variety». Die Tourdaten vom Januar wurden darum auf März und April verschoben. Die Konzertreihe des 82–jährigen New Yorkers startet am 27. Februar in Florida und endet am 29. April in Duluth, Georgia.