Nach Krebsdiagnose: Mickie Krause ist «tumorfrei»

Für ihn sei es eine sehr wichtige Botschaft der Ärzte gewesen, dass man mit seiner Art der Krebserkrankung alt werden könne. «Ich habe keine Sekunde an den Tod gedacht», sagt Krause. Allerdings habe er sich häufiger gefragt: «Warum ich?» In seiner ganzen Familie sei bislang noch nie jemand an Krebs erkrankt.