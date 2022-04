Nach Krebsdiagnose: Mickie Krause ist zurück am Ballermann

Für Krause war es aufgrund der Corona-Pandemie seit rund zwei Jahren der erste Auftritt überhaupt am Ballermann. Corona-bedingt mussten viele Lokalitäten, auch der berühmte Megapark, schliessen. Im Februar wurde ausserdem bekannt, dass Krause während Dreharbeiten zur VOX-Show «Showtime of my Life - Stars gegen Krebs» völlig überraschend die Diagnose Blasenkrebs erhielt. Nach zwei Operationen und weiteren Behandlungen ist der Schlagerstar tumorfrei und zurück im Ballermann-Business. «Es geht mir wirklich gut», sagt Krause, der ab sofort wöchentlich im Megapark auftreten wird.