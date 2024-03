Nach Krebsdiagnose: Promis und Politiker zeigen Unterstützung für Kate

Organisationen, für die Kate als Schirmherrin tätig ist, sendeten ebenfalls ihre Wünsche. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club erklärte bei X: «Die Gedanken aller Mitglieder des All England Club sind in dieser Zeit bei unserer Schirmherrin HRH The Princess of Wales, HRH The Prince of Wales und ihrer Familie. Wir wünschen der Prinzessin von Wales alles Gute und die Zeit, die sie zur vollständigen Genesung braucht.»