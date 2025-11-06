Nach Krebserkrankung: Pierre M. Krause zurück bei «Sag die Wahrheit»

Ein vierköpfiges Rateteam wird in dem Format mit Kandidatinnen und Kandidaten und ihren spannenden Berufen und skurrilen Hobbys konfrontiert. In den ersten Spielrunden gibt es jeweils drei Kandidaten, die behaupten, ein und dieselbe Person zu sein. Durch geschicktes Erfragen müssen die Promis herausfinden, wer schwindelt. In einer finalen Runde müssen die «Schwindler» noch einmal antreten und das Rateteam von ihrer Geschichte überzeugen. Die Sendung läuft seit 2003 im SWR.