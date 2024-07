Nach Krebstod: Shannen Dohertys Arzt spricht über ihre letzten Stunden

Doherty habe ihre Therapie zu diesem Zeitpunkt nach wie vor fortsetzen wollen. Obwohl nur noch «begrenzte Möglichkeiten» zur Behandlung dagewesen wären, stand eine Fortsetzung des Kampfes «nicht einmal zur Diskussion», so Dr. Piro. «So hat Shannen nicht gelebt. Sie war eine unglaubliche Kämpferin in allem, was sie tat.»