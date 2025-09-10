Nach Kritik an Fotos mit Sohn: Britney Spears verteidigt Justin Bieber

Britney Spears (43) hat Justin Bieber (31) in Schutz genommen, nachdem dieser mit Fotos seines nur mit einer Windel bekleideten Sohnes Jack Blues (1) für sein neues Album «Swag II» geworben hatte.
«Schande an diejenigen...»
Auf mehreren Schwarz–Weiss–Fotos, die zur Promotion der am 5. September veröffentlichten Platte veröffentlicht wurden, ist der Sänger mit freiem Oberkörper zu sehen, während er seinen einjährigen Sohn hochhält. Der kleine Jack ist zwar lediglich von hinten zu sehen, aber trägt eben auch nur eine Windel, weshalb Bieber laut «People» in die Kritik geriet.
Eine prominente Fürsprecherin meldete sich nun aber mit Britney Spears zu Wort, die sich mit Gegenwind ebenfalls zur Genüge auskennt. In einem Instagram–Beitrag repostete die Sängerin eines der Bilder und schrieb an die Kritiker gerichtet: «Schande über diejenigen, die über mein Zuhause und meinen Schlafanzug geurteilt haben!» Dazu bekundete sie noch, wie gut sie die Vater–Sohn–Aufnahme findet: «Ich bin in dieses Bild verliebt!!! So so schön!!!»
Justin Bieber teilt regelmässig Fotos seines Sohnes in den sozialen Medien und bekam deshalb schon häufiger kritische Kommentare, auch wenn er das Gesicht des Kleinen verdeckt. Jack Blues kam im August 2024 zur Welt. Er ist das erste gemeinsame Kind des Sängers und seiner Ehefrau, Model Hailey Bieber (28). Das Paar ist seit 2018 verheiratet.
«Swag II» folgt nur wenige Wochen nach «Swag»
Am 11. Juli 2025 hatte Justin Bieber nach vier Jahren musikalischer Pause überraschend das Album «Swag» veröffentlicht. Nun folgte bereits der Nachfolger. Auf «Swag II» finden sich insgesamt 23 Titel. Auch andere Stars sind auf dem Album zu hören: Sängerin Tems (30), die Rapper Lil B (36) und Hurricane Chris (36) sowie die Musiker Bakar (31) und Eddie Benjamin (23). Justin Bieber hatte die Platte nur 24 Stunden vor Veröffentlichung angekündigt und damit erneut seine Fans überrascht.