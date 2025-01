Nach Kritik an Ivanka Trumps Kleid: So reagiert Audrey Hepburns Sohn

Nach Ivanka Trumps (43) Auftritt in einem ikonischen Audrey–Hepburn–Dress hat sich der älteste Sohn der Schauspielerin zu Wort gemeldet. Die Tochter des US–Präsidenten Donald Trump (78) hatte sich beim Liberty Ball am Montagabend (20. Januar) in einer Kopie des Kleides gezeigt, das Hepburn in dem Film «Sabrina» (1954) getragen hatte. Einige Personen im Netz kritisierten daraufhin die Modemarke Givenchy und Ivanka Trump für die Zusammenarbeit. Als Grund führten sie die unterschiedlichen politischen Ansichten von Hepburn und der Präsidentenfamilie an.