Nach Kritik an Paralympics-Witzen: Luke Mockridge entschuldigt sich

Die zweifache Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), die seit einem Trainingsunfall im Jahr 2018 querschnittsgelähmt ist, meldete sich am Samstag schockiert zu Wort. In den Kommentaren schrieb sie: «In meinem Herz brodeln gerade so viele Beschimpfungen... Ich verstehe nicht, wie man so menschenabwertend sein kann!» Die ehemalige Bahnradsportlerin machte auch in ihren Instagram–Storys darauf aufmerksam.